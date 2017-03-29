في سويسرا .. ” القشور ” أغلى من البصل نفسه !

مع اقتراب #عيد_الفصح، يسارع المحتفلون في جميع أنحاء العالم إلى شراء البيض والأصباغ الكيماوية لتلوين البيض ضمن الطقوس الاحتفالية بالمناسبة، إلا أن البعض لا يزال يفضل النهج التقليدي بغلي #البيض مع قشور البصل للحصول على لونها.

وكانت صحيفة “ذا أوبزيرفر” الأوكرانية نشرت مؤخراً مقالة مصورة حول عادة صباغة البيض باستخدام قشور البصل، وذلك بعد أن تلقت العديد من الصور من القراء الذين زاروا #سويسرا خلال الفترة الأخيرة، وفوجئوا بأكياس قشور البصل تُباع في المتاجر بأسعار تفوق البصل نفسه.

وتظهر في الصور التي نشرتها الصحيفة أكياس تحتوي على 85 غراماً من قشور البصل بسعر 2.80 فرنك سويسري (2.84 دولار)، مما يعني أن سعرالكيلو الواحد من هذه القشور يصل إلى 33 فرنكاً سويسرياً (33.5 دولاراً) بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهو سعر مرتفع بالنظر إلى أن نفس المتاجر تبع الرطل الواحد من البصل بحوالي 2.80 فرنك، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وقال مرشد سياحي أوكراني يعيش في زيورخ “صباغة البيض ممارسة شائعة جداً في سويسرا خلال عيد الفصح، في بلادي يتم الاحتفاظ لأشهر بقشور البصل استعداداً للعيد، لكن هذا لا يحدث في سويسرا، حيث يلجأ السكان إلى المتاجر لشراء قشور البصل”.

وأضاف المرشد “أعرف ماذا يمكن أن تفكروا به، فإذا كان البصل أرخص من قشوره، لماذا لا يشتري الناس البصل ويقومون بغليه مع البيض للحصول على اللون المطلوب؟ ولكن بعد الأبحاث التي قمت به، وجدت أن السكان في سويسرا يعتقدون أن قشور البصل ملائمة أكثر لهذه العملية”.

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