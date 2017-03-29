كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة

افاد معهد “نورث 38″ المتخصص باجراء ابحاث حول كوريا الشمالية الثلاثاء ان صورا التقطتها اقمار اصطناعية في 25 آذار/ مارس الجاري اظهرت أن النظام الستاليني يستعد لاجراء تجربة نووية جديدة.

وتبدو في الصور التي نشرها المعهد آليات وتجهيزات (كابلات اتصالات، مضخات مياه) في موقع بونغيي-ري في شمال هذا البلد مما يؤشر الى انه بصدد الاستعداد لاجراء تجربة نووية سادسة.

وقال محللو المعهد في بيان إن “اجتماع هذه العوامل يشير بقوة إلى استعدادات متقدمة لاجراء تجربة” نووية، لكنهم في الوقت نفسه حذروا من ان البيانات المتاحة امامهم لا تكفي للقول إن “اجراء تجربة نووية امر وشيك”.

والاسبوع الماضي خلص عسكريون أمريكيون إلى النتيجة نفسها بعدما لاحظوا “نشاطا” حول مواقع نووية في كوريا الشمالية.

وازداد القلق من طموحات كوريا الشمالية العسكرية بعد اجرائها سلسلة من تجارب اطلاق الصواريخ البالستية والتجارب النووية السنة الماضية. وفي وقت سابق من آذار/ مارس اطلقت بيونغ يانغ اربعة صواريخ في اطار ما قالت انه تدريب على مهاجمة القواعد الأميركية في اليابان.

واجرت كوريا الشمالية حتى اليوم خمس تجارب نووية تحت الارض، اثنتان منها في 2016.

وفي كانون الثاني/ يناير، قالت سيول ان كوريا الشمالية لديها ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 10 قنابل نووية والقدرة على انتاج الاسلحة باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب. (AFP)

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