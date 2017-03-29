لويس سواريز يتمنى لاعباً من ” الغريم ” للقدوم لبرشلونة

تزداد قضية متوسط ميدان نادي العاصمة الإسبانية، #إيسكو، إثارة وتشويقاً بشكل أشعل الموقف بين جماهير الغريمين التقليديين، ووسائل الإعلام المناصرة لكل طرف.

ولم تتوصل إدارة النادي الملكي والدولي الإسباني إلى اتفاق بينهما من أجل تجديد التعاقد لفترة زمنية أطول، ما فتح الباب واسعاً أمام إمكانية رحيل إيسكو عن قلعة “سانتياغو برنابيو” فور نهاية عقده الحالي،الذي ينتهي صيف العام المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على أن اللاعب يحق له التفاوض مع أي نادٍ يريده قبل انتهاء عقده بستة أشهر كاملة، هو ما يُقلق الإدارة المدريدية متمثلة بالرئيس فلورنتينو بيريز.

بدوره، أوضح مهاجم نادي برشلونة، لويس سواريز أنه يتمنى من إدارة العملاق الكاتالوني التعاقد مع الدولي الإسباني الذي يُعد من أبرز صناع اللعب في إسبانيا والقارة العجوز.

ورغم إمكانياته الفنية الكبيرة، لا يُعد إيسكو قطعة أساسية في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يُفضل الاعتماد على الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش إلى جانب البرازيلي كاسيميرو كلاعب خط وسط “دفاعي”.

وأشار سواريز في تصريحات إذاعية إلى أن إيسكو يعتبر من أفضل اللاعبين في القارة العجوز في السنوات الأخيرة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، مشدداً في الوقت ذات على أن أسلوب لعبه يُلائم بشكل كبير طريقة برشلونة.

ولفت إلى أن الدولي الإسباني يمتلك موهبة حقيقية واصفاً إياه بـ”اللاعب المتميز”، وذهب “العضاض” إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أكد على أن إيسكو يُعد الوحيد الذي يحلم بالتعاقد معه من طرف الغريم التقليدي متجاهلاً أسماء رنانة من العيار الثقيل كالدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والنفاثة الويلزي غاريث بيل.

وبدا سواريز واثقاً حين قال أن “جميع” لاعبي برشلونة لديهم الرغبة في تواجده ضمن صفوف الفريق الكاتالوني، لتعزيز خط الوسط مع تقدم “الرسام” أندريس إنييستا في العُمر، رغم إدراكه في الوقت نفسه بصعوبة الانتقال، لارتباط اللاعب بعقد مع ريال مدريد في الفترة الحالية.

ويُعد إيسكو البالغ من العُمر 24 عاماً مستهدفاً بقوة من قبل كبار القارة الأوروبية على غرار برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي.

ويُعاني برشلونة في خط الوسط منذ رحيل “زرقاء اليمامة” تشافي هيرنانديز عقب التتويج بـ”الثلاثية التاريخية” صيف عام 2015، ولم تستطع التعاقدات الجديدة مثل الدولي التركي أردا توران ونظيره البرتغالي أندريه غوميز إثبات وجودها بالشكل المطلوب رغم جلبهما إلى قلعة “كامب نو” مقابل مبالغ مالية طائلة.

في المقابل، أكد إيسكو على أنه لا يعرف شيئاً عن التقارير التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق الملكي، موضحاً أنه يرد فوق “أرضية الميدان”، بعد هدفه في شباك إسرائيل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

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