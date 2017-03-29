مارادونا يلوح بالاستقالة من منصبه الشرفي .. و الـ ” فيفا ” يرد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “#فيفا” أنه لم يتلق أي إخطار رسمي من الأرجنتيني #دييغو_مارادونا بعدما لوح أسطورة الكرة العالمية بالاستقالة من منصبه الشرفي كسفير للهيئة الرياضية الدولية.

وذكر اتحاد الكرة الدولي أن آخر اتصال رسمي مع مارادونا كان خلال مشاركته في سحب قرعة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) في كوريا الجنوبية في 15 مارس الجاري.

وأوضح متحدث بأسم الفيفا، في تصريح تناقلته مختلف وكالات الأنباء العالمية: “ليس هناك أي مستجدات من جانبه منذ ذلك الحين”.

وكان مارادونا قد صرح لصحيفة “كلارين” الأرجنتينية، الأربعاء الماضي، بأنه غاضب من قرار الاتحاد الأرجنتيني بتعيين مقدم البرامج التليفزيونية، مارسيلو تينلي، رئيسا للجنة المنتخبات الوطنية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأفصح إنه أبلغ جياني انفانتينو رئيس الفيفا في اتصال هاتفي بأنه سيستقيل من منصبه الشرفي في الفيفا إذا لم يتراجع الاتحاد الأرجنتيني عن قراره في غضون يومين.

يُشار أنّ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يخضع لوصاية لجنة تابعة للفيفا، وهو الأمر الذي يجعل مارادونا يرى أنّ اتحاد الكرة الدولية يملك سلطة إلغاء قرار الإتحاد الأرجنتيني في تعيين مارسيلو تينلي، رئيسا للجنة المنتخبات الوطنية الأرجنتينية.

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