مقتل شاب ” عن طريق الخطأ ” برصاص عناصر من جيش بشار الأسد يشيعون زميلاً لهم في طرطوس ( فيديو )

قالت وسائل إعلام موالية إن شاباً قتل “عن طريق الخطأ”، خلال تشييع أحد قتلى الجيش النظامي في طرطوس.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن قرية كرتو في ريف طرطوس، شهدت يوم الثلاثاء تشييع “علي الهيفي” أحد عناصر ميليشيات بشار الأسد الذين قتلوا في القابون (دمشق)، وخلال التشييع الذي يتم فيه عادة إطلاق النار من قبل العناصر المشاركين، أصيب الشاب “حسن مرعي” برصاصة “طائشة”، ما أدى إلى مقتله.

وأظهر الفيديو أحد حملة السلاح وهو يطلق النار في الهواء قبل أن يوجه “روسيته” باتجاه الضحية لثانية، ومن ثم يعيدها لأعلى، ما يثير تساؤلات حول كون ما حصل “عن طريق الخطأ” أو أنه عن سبق إصرار.

وأفادت المصادر الموالية بأن مرعي العشريني “وحيد لأهله”، وهو “متقدم للتطوع في الأمن الداخلي”.

عكس السير