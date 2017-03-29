ملكة بريطانيا تبحث عن خياط براتب 22 ألف جنيه استرليني

نشر الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة البريطانية إعلانا ذكر فيه أن #الملكة_إليزابيث_الثانية تبحث عن خياط جديد للأثاث الموجود في بعض قصور العائلة.

وجاء في الإعلان وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “المرشح للمنصب الجديد سيحصل على راتب سنوي قدره 22 ألف جنيه استرليني، بالإضافة إلى المكافئات وراتب تقاعدي، ويتوجب عليه خياطة وتنجيد الأثاث والستائر الموجودة في كل من #قصر_باكنغهام، وقلعة وندسور وقصر سانت جيمس.. الخياط الجديد يجب أن يكون طموحا بما فيه الكفاية ليستطيع صنع أشياء جميلة تحمل الفرحة للأجيال القادمة”.

وتعليقا على الإعلان قالت قناة CNBC: “يبلغ متوسط دخل المواطن البريطاني 27600 جنيه استرليني في العام، والعائلة المالكة تنوي أن تدفع لموظفها الجديد 22 ألف فقط، ربما يريدون تعويضه عن ذلك الفرق بأن يشعروه بالثواب!”.

يذكر أن قصر باكنغهام كان قد طرح إعلانا، في شهر يوليو/تموز 2016، عرض فيه وظيفة للعمل في مطبخ القصر مقابل 17 ألف جنيه استرليني في السنة فقط.

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