” نصف وزرائي من النساء ” .. وجوه جديدة في فرنسا إن انتخب مرشح تيار الوسط رئيساً

وعد ايمانويل ماكرون، مرشح تيار الوسط في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الثلاثاء بأنه سوف يحكم بالاستعانة بـ ” وجوه جديدة”، حال انتخابه رئيسا.

وقال وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند، وشكل في العام الماضي حركة سياسية جديدة تسمى (إلى الأمام)، إن نصف وزرائه سوف يكونوا من النساء.

وأضاف أنه سيختار رئيسا للوزراء على أساس الكفاءة والخبرة، وأن عددا كبيرا من الوزراء سيأتون من المجتمع المدني.

ووعد ماكرون بعدم اختيار أعضاء حكومته من قيادات الاحزاب السياسية.

وقال ماكرون إنه واثق من أن حركته السياسية ستحصل على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، أي بعد شهر من الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة.

وإذا فاز حزب آخر بأغلبية في الجمعية الوطنية ( البرلمان)، سيتعين على ماكرون عمليا قبول مرشحه لرئيس الوزراء، مما يحد بشكل كبير من قدرته على تنفيذ وعوده.

يذكر ان استطلاعات الرأي الأخيرة اظهرت أن ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان سوف يحصلان على أصوات متقاربة في الجولة الأولى من التصويت في نيسان/ أبريل المقبل، إلا أن ماكرون سيفوز علي لوبان بفارق كبير في انتخابات الإعادة الحاسمة يوم السابع من أيار/ مايو.

وكان فرانسوا فيون، مرشح المحافظين، صاحب الأفضلية للفوز في السباق الانتخابي حتى كانون ثان / يناير الماضي، عندما ظهرت مزاعم بأن زوجته قد تقاضت راتبا لسنوات لعملها في وظيفة وهمية كمساعدة برلمانية. (DPA)

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