نيمار على بعد هدف من معادلة رقم بيليه مع البرازيل

يحتاج المهاجم #نيمار دا سيلفا لتسجيل هدف واحد مع #منتخب_البرازيل ليعادل الرصيد التهديفي الذي حققه مواطنه الأسطورة #بيليه مع “السيليساو” عند بلوغهما سن الـ 25 عاماً .

و أمام مهاجم #برشلونة فرصة للحاق بالجوهرة البرازيلية عندما يخوض مواجهة منتخب بلاده أمام الباراغواي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

هذا وسجل بيليه 52 هدفا لصالح “السيليساو” عند بلوغه سن الـ 25 عاماً في عام 1965 ، بينما سجل نيمار حتى الآن 51 هدفا بعد بلوغه سن الـ 25 عاماً في شهر فبراير المنصرم .

وبحسب تقرير لصحيفة “سبورت ” الإسبانية فان نيمار ومنذ استدعائه لصفوف المنتخب البرازيلي في عام 2010 ، ظل يسجل على الأقل هدفا واحدا كل مباراة ، حيث كان أفضل أعوامه التهديفية في عام 2014 بإحرازه 15 هدفا وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، بينما الأسطورة بيليه كان قد صام عن هز شباك خصوم “السامبا ” في عام 1961 ، فيما كانت أفضل أعوامه قبل بلوغه سن الـ 25 عاماً من عمره (عام 1959 ) بتوقيعه على 11 هدفا.

هذا وسجل بيليه 95 هدفا في 115 مباراة خلال مشواره مع المنتخب البرازيلي، بينما خاض نيمار 75 مباراة حتى مباراة الباراغواي.

وكان بيليه عند بلوغه سن 25 عاماً ، قد قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم مرتين في عامي 1958 و 1962 قبل ان ينهي مشواره بلقب ثالث في عام 1970 ، بينما لا يزال نيمار دون ألقاب مع “السيليساو” باستثناء نيله لذهبية كأس القارات 2013 وذهبية أولمبياد 2016 مع المنتخب الأولمبي.

و بعدما فشل عدد كبير من المهاجمين في معادلة الرقم التهديفي الذي بلغه بيليه مع المنتخب البرازيلي منذ اعتزاله في عام 1970 على غرار زيكو و روماريو و رونالدو وكاريكا ، فان الجمهور البرازيلي يراهن على نيمار للنجاح في هذه المهمة في حال استمر على نفس الأداء والنسق التهديفي التصاعدي.

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