نيمار : ميسي هو برشلونة

أكد لاعب كرة القدم البرازيلي #نيمار دي سيلفا، أنه ليس لديه شك في قيام زميله الأرجنتيني #ليونيل_ميسي بتجديد تعاقده مع #برشلونة، لأنه اللاعب رقم 10 يعتبر رمزاً للفريق قائلاً: “ميسي هو البرسا.. والبرسا هو ميسي”.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، قال نيمار: “حلمي كان اللعب في برشلونة، كانت هذه رغبتي منذ أن كنت صغيراً، الأهم أن هذا الحلم أصبح حقيقة، هذا هو أفضل شيء باللعب في برشلونة”.

ووجه المهاجم الشكر على السنوات التي لعبها تحت أمرة المدرب لويس إنريكي الذي سيرحل بنهاية الموسم: “دائماً من الجيد مواصلة تعلم أشياء أخرى، ساعدنا كثيراً في هذه المواسم”.

واعتبر نيمار أن المدرب الحالي للبرسا ساهم في تطور الفريق وفي التتويج بالعديد من الألقاب. ( EFE )

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