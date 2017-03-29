هولندي متهم بقتل زوجته و تقطيعها يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاماً !

طالبت النيابة العامة بمدينة “آلفن آن دن راين”، في هولندا، بسجن مواطن هولندي 15 سنة، بعد أن قام بقتل وتقطيع زوجته.

وكان “ماسي” البالغ من العمر 49 عاماً، قد اتهم بقتل وتقطيع زوجته في أيار من العام 2013، ليحكم عليه في العام التالي بالسجن لمدة 15 عاماً، قبل أن يقوم بالاستئناف الذي جددت النيابة عبره مطالبها بسجنه، أول أمس الاثنين.

وكانت الشرطة عثرت حينها على بقايا جثة الزوجة الضحية في أماكن مختلفة بنهر في فيتيرينبرخ بمقاطعة نورد هولاند، وذلك بعد أيام من اختفائها.

وكان الزوج قد قام بقتل زوجته وتقطيعها وإلقائها في الماء، وزعم خلال محاكمته أنهما تشاجرا وأنه “شرب ونام”، ليستيقط ويجدها ميتة، فأصيب بالذعر وقام بتقطيعها ورميها.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام هولندية، فإن الأدلة المرتبطة بالحادثة كافية لإدانة الزوج، علماً أنه وزوجه كانا قد شرعا بإجراءات الطلاق قبل يوم من وقوع الحادثة، وكان الزوج قد تسلم رسالة تؤكد على ضرورة مغادرته للشقة خلال فترة قصيرة.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بحقه، الشهر المقبل.

عكس السير