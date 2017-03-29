واشنطن تسمح لعائلات دبلوماسييها بالعودة إلى إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن افراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الأمريكيين الذين امرتهم بمغادرة اسطنبول في تشرين الاول/ اكتوبر بسبب وجود “تهديدات ارهابية” بات بامكانهم العودة إلى المدينة التركية، وذلك قبل يومين من زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى انقرة.

ولكن الوزارة ابقت في الوقت نفسه على تحذيرها للمواطنين الأمريكيين الراغبين بالسفر إلى تركيا ولا سيما إلى جنوب شرق هذا البلد بالعدول عن ذلك بسبب “استمرار التهديد الارهابي”.

والثلاثاء أعلنت الوزارة انها الغت القرار الذي اصدرته في 29 تشرين الاول/ اكتوبر وامرت فيه افراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الامريكيين العاملين في اسطنبول بمغادرة المدينة التركية.

ويومها اتخذت الوزارة القرار “على ضوء معلومات تفيد ان مجموعات متطرفة تواصل جهودها لمهاجمة رعايا أمريكيين في الاحياء التي يقيمون فيها او يقصدونها في اسطنبول”.

ولكن الوزارة ابقت على قيود عديدة على تنقلات موظفي القنصلية الأمريكية في اسطنبول وعائلاتهم، مذكرة بأن تركيا شهدت العديد من الاعتداءات الارهابية” بما فيها الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة رأس السنة. (AFP)

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