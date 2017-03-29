يوفنتوس مستعد لدفع 80 مليون يورو لضم فيراتي

ذكر تقرير إخباري أن نادي #يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بصدد تجهيز عرض قيمته 80 مليون يورو، لضم لاعب خط الوسط #ماركو_فيراتي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر موقع فوتبول-إيطاليا، أن يوفنتوس يسعى لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل بلاعب خط وسط بارز، بعد أن أخفق في إيجاد البديل المناسب لبول بوغبا الذي انتقل للعب في مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ورغم إبداء النادي رغبته في ضم كورنتين توليسو من ليون الفرنسي، ذكرت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن الهدف الأهم لدى يوفنتوس هو التعاقد مع فيراتي، مشيرة إلى أن النادي على استعداد لدفع 80 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت الصحيفة: المدير العام ليوفنتوس جيوسيبي ماروتا، سيجري محادثات غير رسمية مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن فيراتي، على أن يتقدم بعرض رسمي في حالة الاستجابة من جانب النادي الفرنسي”. ( DPA )

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