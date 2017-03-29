10 أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة الكلى

وضع الباحثون قائمة أطعمة مفيدة لصحة الإنسان، وعلى وجه الخصوص تلك التي تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

واحتل البطيخ الأحمر المركز الأول في هذه القائمة، حيث أنه مدر جيد للبول، وينبغي إدراجه في النظام الغذائي للمصابين بأمراض الكلى.

وجاء اليقطين في المرتبة الثانية، فهو غني بالفيتامين (أ) والبكتين، كما أنه يساعد في تنظيف المثانة من السموم.

كما حلَّ العنب في المركز الثالث، لاحتوائه على البوتاسيوم، الذي يساعد الكليتين على العمل بشكل صحيح وفقاً لقناة روسيا اليوم ، وشملت المراكز الخمسة الأولى كلا من التوت البري و الجرجير، إذ أن التوت يطهر الجهاز البولي التناسلي، أما الجرجير فهو مدر للبول.

وإليكم المراكز الخمسة الأخيرة بالترتيب:

6- الخيار

7- الأسماك البحرية

8- الجزر الأبيض

9- الكرفس

10- العنب البري

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