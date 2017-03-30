ألمانيا : الشرطة تبحث عن لاجئ تونسي طعن آخر سوري بسكين

هاجم لاجئ تونسي، يبلغ من العمر 31 عاماً، لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 19 عاماً، بسكين، في مدينة بلاوين شرقي ألمانيا.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء السبت الماضي (25/3).

واندلع شجار بين عدد من اللاجئين (15 شخصاً)، جراء مشادة كلامية بين السوري والتونسي، لم تعرف أسبابها، فما كان من الأخير إلا أن طعن السوري بسكين، متسبباً له بجروح نقل على إثرها إلى المشفى.

وأضافت المجلة عبر موقعها الإلكتروني، أن التونسي لاذ بالفرار، والشرطة ما زالت تبحث عنه.

عكس السير