أنباء عن تورط ألمانيا بالغارة الأمريكية الأخيرة التي قتلت عشرات المدنيين في ريف الرقة

ذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الألماني شارك في إعطاء معلومات عن هدف في سوريا تبين فيما بعد أنه مدرسة استهدفت بضربة جوية، حسب المرصد السوري، فيما لم تصدر تأكيدات حول ذلك من وزارتي الدفاع الألمانية والأمريكية.

وبحسب تحقيق لشبكة “ARD” الألمانية التلفزيونية، التقطت طائرات تورنادو ألمانية صورا في التاسع عشر من شهر آذار/مارس الحالي لمبنى في بلدة المنصورة السورية قرب الرقة.

وأرسلت هذه الصور إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وبعد يوم من ذلك تم استخدام الصور لتدمير المبنى، وتم إبلاغ لجنة الدفاع في البرلمان الألماني بهذه المعلومات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 22 آذار 2017 أن المبنى الذي استهدف في الضربة الجوية هو مدرسة، وقتل 33 مدنيا على الأقل في الضربة الجوية.

أما وزارة الدفاع الألمانية فلم تؤكد من جانبها هذه الأخبار بسبب الطابع السري لها، وقال متحدث باسم الوزارة “لا يمكننا الإدلاء بتصريحات حول بيانات أو أهداف معينة”، لكنه ذكر أنه من الأشياء الروتينية لطائرات تورنادو الألمانية القيام بتصوير الأهداف المحتملة. (DPA-DW)

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