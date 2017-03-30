إطلاق أول صور للكبسولة الفضائية التي تنقل السياح إلى القمر

أطلقت شركة “بلو أوريغن” الأمريكية المختصة في هندسة الطيران والفضاء الجوي الصور الأولى لشكل الكبسولة الفضائية من الداخل التي ستنقل السياح في رحلات فضائية إلى #القمر و #المريخ و #الفضاء.

وأطلقت الشركة المملوكة لمؤسس موقع أمازون جيف بيزوس اسم “نيو شبرد” على الكبسولة الفضائية التي تستطيع أن تأخذ السياح في رحلة فضائية سياحية لمدة دقائق معدودة إلى الفضاء.

وبالفعل نجحت الشركة في إطلاق الكبسولة 5 مرات إقلاعاً وهبوطاً، لكن من دون أن تكون مأهولة بالأشخاص، لكن الشركة تُخطط جدياً لأول رحلة مأهولة بالسياح متجهة نحو الفضاء بحلول العام المقبل 2018.

وتختلف شكل الكبسولة “نيو شبرد” الجديدة من الداخل عن شكل المركبة الفضائية البشرية “دراغون” المطورة من قبل “سبيس إكس” لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، والتي طُورت فيما بعد لنقل شخصين فقط في رحلة حول القمر العام المقبل أيضاً.

وتبدو شكل الكبسولة “نيو شبرد” بمقاعد سوداء اللون مستديرة مزينة بريشة شعار الشركة، وكل مقعد لديه نافذة كبيرة كي يتمكن السائح من رؤية الفضاء حوله، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن شبكة “ذي فيرج” الأمريكية.

يُذكر أن الشركة ستعرض نموذجاً بالحجم الطبيعي للكبسولة الفضائية البشرية “نيو شبرد” خلال مشاركتها ندوة الفضاء الـ33 التي ستقام في كولورادو في الفترة من 3 إلى 6 أبريل (نيسان) المقبل.

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