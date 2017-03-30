إقفال جزئي لملعب إشبيلية بسبب إهانات جماهيره لريال مدريد

تعرض نادي #اشبيلية، ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم، لعقوبة اغلاق جزئي لمدرجاته من قبل الاتحاد المحلي بسبب اهانات صادرة من جماهيره خلال مباراة في الدوري ضد #ريال_مدريد في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب ما أعلن الاتحاد امس الاربعاء.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني الاسبوع الماضي ايضا اغلاق ملعب “رامون سانشيس بيسخوان” جزئيا بسبب الاهانات التي رددتها جماهيره في اياب دور الـ16 من مسابقة الكأس ضد ريال مدريد في 12 كانون الثاني/يناير.

وقال النادي الادنلسي في بيان انه سيستأنف العقوبة، كما فعل بالنسبة للعقوبة السابقة.

وكان قلب دفاع ريال مدريد الدولي ولاعب اشبيلية السابق سيرخيو راموس هدفا لاكثرية الاهانات من قبل جماهير اشبيلية المتعصبة. ( AFP )

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