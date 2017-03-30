إيران تعبر عن رفضها ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على البيان الختامي للقمة العربية الـ 28، قائلا إن بلاده تبني سياستها الخارجية على احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي بيان للمتحدث نشر على الموقع الرسمي للوزارة، قال قاسمي إنه لا يمكن قبول الانتقادات التي تضمنها البيان لإيران، وأن بلاده اتبعت على الدوام سياسة خارجية تقوم على حسن الجوار.

وأضاف قاسمي أن بلاده ليست في حاجة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنها تتحرك في إطار دستورها وضمن القواعد والقوانين الدولية.

واعتبر قاسمي أن على الجامعة العربية التركيز على مشاكل المنطقة والعالم الإسلامي، قائلا “إنهم يخلطون بين العدو والصديق على الرغم من تجاربهم السابقة”.

وحول ما تضمنه بيان القمة من التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي، وتأييد الوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادتها من إيران،

قال قاسمي إن “الجزر تابعة لإيران وستظل كذلك. تكرار الادعاءات والأكاذيب لن يغير تلك الحقيقة التاريخية”.

وانتهت أمس الأربعاء، القمة العربية الـ 28التي عقدت في البحر الميت بالأردن، وتضمن بيانها الختامي انتقادات لإيران دون ذكرها بالاسم، كما أكد على رفض الدول العربية التدخل في شؤونها الداخلية. (ANADOLU)

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