الإمارات : الحكم على ناشط حقوقي بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات دعا فيها لمظاهرات ضد الحكومة !

قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة أصدرت الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الحقوقي ناصر بن غيث بسبب سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها السلطات.

وأدين بن غيث بنشر “معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها” بسبب سلسلة من التغريدات على موقع تويتر قال فيها إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة، بحسب المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت.

ويأتي الحكم على بن غيث بعد أقل من أسبوعين من اعتقال أحمد منصور، وهو ناشط حقوقي من بين مجموعة من خمسة نشطاء اعتقلوا في نيسان/أبريل 2011 وأفرج عنهم في وقت لاحق من ذلك العام بموجب عفو رئاسي.

واتهم الخمسة بالإساءة إلى قادة الإمارات واستخدام الإنترنت للتحريض على مظاهرات مناهضة للحكومة والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وهو جهاز استشاري ليس له سلطات تشريعية.

وأعيد اعتقال بن غيث في آب/أغسطس 2015 بسبب سلسلة من التغريدات قال فيها أنه حُرم من حق الحصول على محاكمة عادلة بعد اعتقاله في 2011، بحسب منظمة العفو الدولية.

وانتقد بن غيث في آخر تغريداته في آب/أغسطس 2015 حكومات الدول العربية. (AFP)

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