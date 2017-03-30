الرئيس التونسي يأسف لغياب الدور العربي في حل ” الأزمة السورية‎ “

أكّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنّ التسوية السياسية تمثل “المخرج الوحيد من الوضع الكارثي في سوريا”، معرباً عن أسفه “لغياب دور عربي فاعل لمساعي الحل السياسي” للأزمة في هذا البلد.

جاء ذلك في كلمته بالقمة العربية الـ28 المنعقدة بمنطقة البحر الميت في الأردن.

وقال السبسي: “نأمل أن تُفضي جهود الأمم المتحدة إلى إيجاد حل ووقف لهذا الوضع المتأزم في سوريا”.

وأضاف أنّ “الأزمة القائمة في سوريا وما أحدثته من معاناة إنسانية للشعب، أثبت أن الخيار العسكري لا يمكن أن يكون الحل وأنه لا مناص سوى للحوار الذي يمثل المخرج الوحيد للوضع الكارثي الذّي اثر في أمن المنطقة واستقرارها”.(ANADOLU)

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