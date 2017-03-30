السعودية توافق أخيراً .. 3 اعتذارات متتالية عن عدم استضافة القمة العربية !

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، استضافة بلاده القمة العربية المقبلة بعد اعتذار الإمارات.

وقال الجبير في الجلسة الختامية للقمة العربية الـ 28 في منطقة البحر الميت بالأردن إنه “يسر حكومة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على طلب الإمارات باستضافة القمة العربية القادمة الـ29 في الرياض”.

ولم يعرف بعد أسباب اعتذار الإمارات عن عدم استضافة القمة المقبلة.

وباعتذار الإمارات عن عدم استضافة القمة العربية في دورتها الـ 29، تصبح ثالث دولة تعتذر على التوالي عن عدم استضافة القمة، فيما تعد أول مرة تشهد القمم العربية تلك الاعتذرات المتتالية منذ إقرار آلية عقد قمة عربية سنوية بصفة دورية في القمة العربية بعمان 2001.

واستضاف الأردن القمة العربية الـ28، بدلا من اليمن، الذي اعتذرت عن عدم استضافتها، نظرًا للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها منذ أكثر من عامين.

فيما استضافت موريتانيا القمة العربية السابقة العام الماضي، بعد اعتذار المغرب.

واعتذر المغرب عن عدم استضافة القمة العربية العام الماضي، وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية آنذاك “أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي”.

وستكون القمة العربية المقبلة هي الثانية التي تستضيفها السعودية خلال 11 عاما، بعد القمة التي استضافتها عام 2007.

كما ستكون أول قمة عربية تعقد في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه الحكم في 23 يناير/كاون ثان 2015.(ANADOLU)

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