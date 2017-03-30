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الشرطة المصرية تبحث عن شاب ذبح ” كلباً ” و نشر صوره على ” فيس بوك “

‏1 دقيقة مضت كوكتيل اضف تعليق

تبحث أجهزة الأمن المصرية عن شاب يدعى محمد ذبح كلباً في الشارع، ونشر الصورة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “#فيسبوك”.

وقام الشاب الذي أبلغ مغردون ونشطاء أجهزة الأمن أن اسمه محمد، ويقيم بقرية سنتريس مركز أشمون محافظة #المنوفية بذبح كلب في الشارع ونشر الصور على الفيسبوك، معلقا تحتها بالقول بحسب ما اوردت قناة العربية : “عايشينها بالإجرام.. كلب فدا الشيطان”.

واختفى الشاب من القرية فور علمه بقيام البعض بتقديم بلاغات ضده، فيما تكثف أجهزة الأمن في المنوفية جهودها لضبطه وإحالته للمحاكمة.

عكس السير

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