النمسا : الشرطة تبحث عن سوري قتل عراقياً طعناً بالسكين

قالت صحيفة “كرونه” النمساوية أن لاجئاً عراقياً فارق الحياة متأثراً بجراحه بعد أن هاجمه لاجئ سوري بسكين في ظهره، في مدينة فيينا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت يوم الأحد الماضي (26/3) عندما كان الضحية العراقي يسهر مع شخصين آخرين في أحد المقاهي العربية، ووقع خلاف بينهم وبين صاحب المقهى تطور إلى شجار عنيف شارك فيه عدة أشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن العراقي (21 عاماً) تعرض لطعنة بالسكين من قبل سوري (33 عاماً)، ثم ابتعد عن مكان الحادثة (حوالي 100 متر)، وسقط أرضاً، ليتم نقله لاحقاً من قبل الإسعاف إلى المشفى، حيث فارق الحياة هناك.

وقالت الصحيفة أن المشتبه به السوري فر بعد الحادثة، و ماتزال الشرطة تبحث عنه بشكل مكثف، مشيرة إلى أنه وصل إلى النمسا مع عائلته عام 2014.

عكس السير