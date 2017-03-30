بالفيديو .. شاهد ماذا فعلت أقوى امرأة في سيبيريا بسائق مشاكس

أظهر مقطع فيديو صادم نشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام أقوى امرأة في #سيبيريا بحمل سائق سيارة قطع عليها الطريق ووضعه في حقيبة سيارتها.

ولم تتردد أوكسانا كوشيليفا (34 عاماً) باتخاذ إجراء صارم تجاه سائق سيارة قطع عليها الطريق في مرآب سيارت تابع لمركز للتسوق في سيبيريها، حيث قامت بإخراج السائق عنوة من سيارته وحمله على كتفها وإدخاله في حقيبة سيارتها الخلفية بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبعد أن أقفلت حقيبة السيارة الخلفية على السائق، انطلقت أوكسانا بسيارتها خارج مرآب السيارات ورمته على جانب الطريق.

وقال السائق الضحية بأنه لم يصب بأي أذى وأنه لم يخض عراكاً مع روكسانا لأنه كان يعرف مدى قوتها بعدما شاهدها وهي تتمرن في أحد النوادي الرياضية.

وتم تصوير الفيديو من قبل أحد الأشخاص المتواجدين في المكان، ونُشر على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي ليحقق عدد مشاهدات كبير.

من الجدير بالذكر بأن أوكسانا مشهورة في إقليم سيبيريا الروسي بعروضها التي تقدمها لإظهار مدى قوتها عبر سحب الجرارات الضخمة وعربات الترام والطائرات الحوامة، وفقاً لصحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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