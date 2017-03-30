بريطانيا لا تتوقع دفع 50 مليار جنيه استرليني مقابل انفصالها

قال ديفيد ديفيز الوزير المسؤول عن شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إنه لا يتوقع أن تضطر بريطانيا لدفع 50 مليار جنيه استرليني (62 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي في إطار عملية الانفصال مضيفا أن عصر دفع مبالغ ضخمة لبروكسل انتهى.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية ألمحت إلى أن بريطانيا قد تضطر لدفع ما بين 50 و60 مليار جنيه استرليني من أجل الوفاء بتعهداتها القائمة في الميزانية في سياق التفاوض للخروج من الاتحاد.

وقال ديفيز لمحطة آي.تي.في التلفزيونية يوم الخميس “لم تقدم المفوضية أي طلب لنا. لكن رؤيتنا بسيطة للغاية.. سنفي بالتزاماتنا فنحن بلد يلتزم بالقانون.”

وأضاف “سنضطلع بمسؤولياتنا لكننا لا نتوقع أي شيء من هذا القبيل. لقد ولى عهد سداد مبالغ ضخمة للاتحاد الأوروبي لذا بمجرد خروجنا ينتهي الأمر.” (REUTERS)

عكس السير