” بريق النجوم للجميع ” .. مرصد فلكي يقدم تيلسكوبين للاجئين في بلجيكا

حصل لاجئون في مركز لجوء بـ “بولكابيلا” ببلجيكا على تيلسكوبين لمراقبة النجوم.

وسائل إعلام بلجيكية قالت، بحسب ما اطلع عكس السير وترجم، إن لاجئي المركز الوقع غربي مقاطعة فلامس، بات بإمكانهم مشاهدة النجوم، بعد تقديم المرصد الفلكي العام “أرماند بين”، تيليسكوبين للمركز.

وقال “يان بيرا خروتارد” المسؤول عن مشروع “بريق النجوم للجميع”، إن المشروع يرغب بجعل العلم أكثر قرباً من اللاجئين، كما يجب أن تتاح للجميع فرصة النظر إلى النجوم.

وفي المجمل، عمل القائمون على المشروع على توزيع 200 تيلسكوب خلال العامين الماضيين، على المدارس والمنشآت السكنية الجماعية والإصلاحيات ودور الرعاية، داخل بلجيكا وخارجها.

وأضاف يان: “هذه أول مرة نقدم فيها تيلسكوبات للاجئين .. جميع زملائي أيدوا هذه الفكرة”.

عكس السير