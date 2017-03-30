بعد ثلاثة أيام من انتحار آخر شنقاً .. لاجئ سوري يحرق نفسه في اليونان ( فيديو )

قالت وسائل إعلام يونانية إن لاجئاً سورياً أضرم النار بنفسه، يوم الخميس، في جزيرة كيوس، متسبباً بإصابته بحروق بليغة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، اطلع عليه عكس السير، يظهر اللاجئ الذي قيل إنه من حماة، وهو يحرق نفسه عندما حاول أحد رجال الأمن حجزه وثنيه عن ذلك.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة المعلومة التي تقول إنه من حماة، أو من معرفة اسمه الكامل.

وقالت وسائل إعلام يونانية، إن اللاجئ أصيب بحروق قد تودي بحياته، ومن المنتظر أن يتم نقله جواً إلى أثينا نظراً لخطورة حالته.

وأصيب عنصر الأمن الذي حاول منع اللاجئ من إحراق نفسه، بحروق في يديه ووجهه.

وذكرت قناة الجزيرة عبر موقعها الإنكليزي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ البالغ من العمر 29 عاماً، وصل إلى الجزيرة الأسبوع الماضي، مضيفة أن الحروق غطت 85 % من جسده.

وجاءت هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من محاولة لاجئ سوري آخر الانتحار في ميناء بيرايوس اليوناني، وذكرت الجزيرة الإنكليزية إن اللاجئ عثر عليه وقد شنق نفسه، وقالت وسائل إعلام يونانية إنه سوري يبلغ من العمر 25 عاماً.

ويرجح أن سبب هذه الحوادث هو عدم قبول لجوء الواصلين إلى اليونان بعد التاريخ المعتمد للاتفاق التركي الأوروبي (4 نيسان الماضي)، والذي يقضي بإعادة الواصلين غير الشرعيين إلى تركيا مجدداً.

وكانت وزارة النظام العام وحماية المواطنين اليونانية، أعلنت الأربعاء، إعادة 10 لاجئين سوريين، بينهم 4 أطفال إلى تركيا، في إطار اتفاقية إعادة القبول.

* تحذير : الفيديو مؤذي + 18

عكس السير