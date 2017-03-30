بوتين للمتظاهرين في روسيا : عند النظر إلى الربيع العربي نرى مدى الضرر الذي يمكن أن تخلفه مثل هذه التحركات

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد موخرا ضد الفساد، يجري استغلالها كورقة انتخابية.
جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر بعنوان “القطب الشمالي – منطقة حوار”، في مدينة أرخانغلسك الروسية، حيث أكد بوتين ضرورة معاقبة كل من يخرج عن القانون.
وقال بوتين إنه يدعم دائما مكافحة الفساد، وإن استطلاعات الرأي الأخيرة، تظهر اعتقاد الشعب بتراجع حجم الفساد، على حد تعبيره.
وحول الاحتجاجات قال الرئيس الروسي :” ليس من الصواب استغلال هذا الوضع كورقة انتخابية، فعند النظر إلى الربيع العربي أو الأحداث في أوكرانيا، نرى مدى الضرر الذي يمكن أن تخلفه مثل هذه التحركات”.
وشدد على ضرورة معاقبة كل من يخرج عن القانون، وفق القوانين الروسية.
والأحد الماضي، أوقفت قوات الأمن الروسية، زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وأكثر من 500 من أنصاره، في مظاهرات غير مرخصة نظمتها المعارضة بعدة مدن على رأسها العاصمة
موسكو، وسان بطرسبرغ، وشارك فيها آلاف الأشخاص، إثر تقرير تحدث عن ادعاءات فساد حول رئيس وزراء البلاد، ديميتري ميدفيديف.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد روسيا العام المقبل انتخابات رئاسية.
وحول أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في القطب الشمالي، اعتبر بوتين أنها تشكل تهديدا لروسيا.
وأردف ” بينما نجري أنشطتنا العسكرية في القطب الشمالي على صعيد محلي، فإن منظومة الدفاع الجوي التي طورتها الولايات المتحدة في ألاسكا، تعد مشكلة دولية، على سبيل المثال”. (ANADOLU)
هل وصل الاستبداد في روسيا على يد بوتين ان يهدد شعبه بجرائم مثل التي ارتكبها في الشيشان وسوريا وهو يدعي ان روسيا قد اصبحت ديمقراطية وانه انتخب فيها للرئاسة بصورة ذيمقراطية
احلى نغمة ( مظاهرة مرخصة )
ههههههه والله شي بيضحك, يعني اللي بدو يتظاهر ضدو ياخود اذنو … طيب شو بدو يقللو: معلش اطلع العنك وسبك و ماخلي على عيلتك وعيلت عيلتك.
بقى مو شي بيضحك.
السوريين من 1963 ما شافوا يوم واحد حلو , الروس المساكيين ما شافوا و لا راح يشوفوا….. يا مندسسين.