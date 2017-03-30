بيكيه يشكك بصحة تتويج الريال بـ ” الحادية عشر ” و راموس يرد

اشتعلت حرب التصريحات النارية من جديد بين #جيرارد_بيكيه مدافع #برشلونة الإسباني ومواطنه سيرجيو راموس مدافع وقائد الغريم التقليدي #ريال_مدريد، على الرغم من تواجد الثنائي حاليا في معسكر المنتخب الإسباني.

وبدأت الحرب الكلامية هذه المرة بعدما أثار بيكيه الجدل من جديد، بتشكيكه في صحة تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الحادي عشر، حيث أشار إلى أن الهدف الذي سجله راموس لريال مدريد في مرمى أتلتيكو مدريد بنهائي الأبطال الموسم الماضي جاء من تسلل واضح.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “استخدام الفيديو طالبنا به كثيرا، حيث يقع الحكام في الأخطاء، ولكن ذلك سيساعده، كم من المرات التي وقع علينا بها الضرر ونحن نشتكي”.

وأضاف “التشكيك في العودة أمام باريس سان جيرمان؟ لم يتحدث أي شخص عن الهدف الذي جاء من تسلل الذي سجله راموس في نهائي دوري الأبطال”.

وتابع: “علاقتي مع راموس جيدة جدا، والجماهير تتعامل مع الأمر بمحمل الجد، ولكن لدينا الكثير من الاحترام”.

وختم بيكيه تصريحاته قائلا: “لا يوجد أي شك بأنني لن ألعب في ريال مدريد، ولكن لا يوجد أي أزمة مع لاعبي الريال”.

من جهته سارع راموس للرد على بيكيه، وقال وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “لن أتحدث عما قاله بيكيه، بيكيه لن يغير قيمنا، أو تاريخنا، أو ألقابنا، ما يقوله لن يستخدم ضدي”.

وأضاف “هذه شخصية بيكيه، نحن لن نغيره في عمر الثلاثين، دعوه يرتدي القميص الأبيض، فهو يبدو أفضل عليه كثيرا، لو كانت تصريحات مثل هذه خرجت من إنييستا، لأزعجتني، لكنها من بيكيه”.

وختم راموس تصريحاته قائلا: “علاقتي مع بيكيه رائعة، لكن الفريق يأتي أولا”.

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