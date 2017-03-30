تألق آيسلندا في أمم أوروبا 2016 ساهم برفع أعداد المواليد في البلاد !

كشفت صحيفة “ذا صن “البريطانية ان احد المستشفيات في جمهورية #آيسلندا ، قد سجل رقما قياسيا في عدد المواليد ليلة الاثنين المنصرم الموافق لـ 27 مارس من عام 2017 اي بعد تسعة أشهر من الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب الآيسلندي على نظيره الإنكليزي في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2016 و بلوغه الدور الربع النهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه.

وغرد احد مسؤولي المستشفى الآيسلندي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كاشفا بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف :” عدد المواليد سجل رقما قياسيا هذه الليلة، 9 اشهر تماماً منذ الفوز التاريخي على إنكلترا بهدفين لهدف”.

هذا وبدا وكأن الأزواج في آيسلندا ، قد احتفلوا بالفوز والتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم على طريقتهم الخاصة من أجل إنجاب جيل جديد يواصل تشجيعه للمنتخب الوطني، بما ان تاريخ ميلادهم يصادف إنجازا تاريخيا حققته الكرة الآيسلندية.

وكان المنتخب الآيسلندي قد بلغ نهائيات كأس أمم أوروبا لاول مرة في تاريخه مستفيدا من رفع الاتحاد القاري لعدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا بدلا من 16 ، ليستغل الآيسلنديين الفرصة ويصنعون مفاجأة من العيار الثقيل بتأهلهم للدور الربع النهائي قبل ان يخرجون من منافسات البطولة اثر سقطوهم أمام الديوك الفرنسية.

عكس السير