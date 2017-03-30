تحذير مستخدمي لعبة ” ماين كرافت ” من التعديلات المزيفة بـ ” غوغل بلاي “

حذرت شركة إسيت مستخدمو لعبة “#ماين_كرافت” من التعديلات المزيفة للعبة على متجر #غوغل_بلاي، حيث تسببت هذه التعديلات بمضايقة اللاعبين من خلال الإعلانات المتكررة وغير الملائمة وأنشطة الاحتيال، مشيرة إلى أن 990 ألف مستخدم قام بتثبيت هذه التعديلات المزيفة البالغ عددها 87.

وقام الباحثون في إسيت بتصنيف الأنشطة الخبيثة ذات الصلة بالتعديلات المزيفة لتطبيق “ماين كرافت” ضمن اثنتين من الفئات الرئيسية – برمجيات تحميل وعرض الإعلانات، التي اكتشفتها ” إسيت ” تحت اسم (Android/TrojanDownloader.Agent.JL) بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، والتطبيقات المزيفة التي تقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية احتيالية، التي اكتشفتها “إسيت” تحت اسم (Android/FakeApp.FG).

وبالنسبة لبرمجيات (Android/TrojanDownloader.Agent.JL) ، سجلت “إسيت” نشاطاً لـ 14 تطبيقاً مزيفاً ينتحل صفة تعديلات تطبيق “ماين كرافت” مع قيام حوالي 80 ألف مستخدم بتثبيتها ، ونظراً لقيامها باستعراض الإعلانات غير الملائمة فقط، غالباً ما تحظى هذه التعديلات المزيفة بالكثير من الآراء والردود السلبية.

أما بالنسبة لبرمجيات (Android/FakeApp.FG)، اكتشفت “إسيت” 73 تطبيقاً يقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية احتيالية وصل عدد مرات تثبيتها إلى 910 ألاف مرة منذ رفعها على متجر “غوغل بلاي” بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2017 ، وبمجرد تشغيلها، تقوم التطبيقات بعرض شاشة تنطوي على مربع تحميل ، وعند الضغط على هذا المربع لا يتم تحميل أي تعديلات، وبدلاً من ذلك، يقوم التطبيق بإعادة توجيه المستخدم إلى موقع إلكتروني يتم الوصول إليه بواسطة برنامج المتصفح مستعرضاً جميع أنواع المحتوى المزعج وغير الملائم.

عكس السير