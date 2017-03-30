جريمة مروعة شغلت الإعلام و الشرطة .. ألمانيا : الادعاء العام يوجه تهمة قتل و اغتصاب طالبة ألمانية للاجئ في فرايبورغ

بعد ما يقارب من ستة أشهر على جريمة قتل الطالبة في مدينة فرايبورغ (جنوب غرب ألمانيا)، وجه الإدعاء العام تهمة القتل والاغتصاب ضد المشتبه به، وهو لاجئ أفغاني.

وحسب ما صرح به النائب العام اليوم الخميس فإن محكمة الأحداث (القصر) ستنظر بالقضية، لأن المتهم يقول أن عمره 17 عاماً. غير أن السلطات تعتقد أنه بالغ الرشد.

وقد أثارت القصية ردود فعل قوية واحتلت عناوين الصحف، بعدما تبين أن من قبض عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كمشتبه به هو طالب لاجئ دخل ألمانيا في نهاية عام 2015. مما أحدث جدلاً حاداً حول سياسة اللجوء في ألمانيا.

ويُذكر أن الشابة الضحية تعرضت للاغتصاب في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي وعُثر على جثتها في نهر.

ويشار إلى أن المتهم قدم إلى ألمانيا، مباشرة بعد خروجه من السجن في اليونان، حيث كان يقضي محكومية بسبب محاولة قتل امرأة. (AFP-DW)

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