جيب بوش ينصح ترامب بالتوقف عن قول أشياء غير حقيقية !

قال جيب بوش المنافس السابق للرئيس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، ان نصيحته لترامب هي ان “يتوقف عن قول اشياء ليست حقيقية”.

واعتبر بوش بعد أكثر من 60 يوما من اداء ترامب اليمين ان هذا الاخير أجرى “تعيينات جيدة جدا” واشاد ببعض مبادراته وخصوصا اعادته النظر في العديد من الانظمة، لكنه انتقد بشدة اسلوبه.

وقال جيب بوش في مقابلة تلفزيونية مع قناة سي بي اس ميامي “انه لم ينتقل الى الاسلوب الرئاسي الذي اعتاد الناس عليه واعتقد ان هذه هي المشكلة”.

واضاف الحاكم السابق لولاية فلوريدا ردا على سؤال عن التغريدات اليومية للرئيس الامريكي “عليه ان يتوقف عن قول اشياء غير حقيقية”.

وتابع “لديه الكثير من العمل، وبعض هذه الاشياء من قبيل الاستماع وما اليه، تفرض عملا اضافيا يجعل مهمته اكثر صعوبة”.

وردا على سؤال “هل تضعف تغريدات ترامب الوظيفة الرئاسية؟ قال جيب بوش نجل وشقيق رئيسين سابقين، “نعم، بعض الشيء”.

واوضح “كتابة تغريدات بوصفه مرشحا شيء، ولكن حين تكون رئيسا فان كلماتك لها عواقب”. (AFP)

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