حلب : صورة ” شاب عار مصاب في منطقة حساسة وسط الشارع ” تنتشر على نحو واسع .. و تضارب الأنباء حولها !

تناقلت مصادر إعلامية موالية وناشطو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر شاباً يقف عارياً وسط الشارع، وهو ينزف من منطقته الحساسة، في منطقة السليمانية بـ حلب.

وانتشرت الصورة على نحو واسع، وتضاربت الأنباء المتعلقة بالحادثة، وبالشاب الظاهر في الصورة، وأسباب نزيفه.

وكان الشاب قام يوم أمس الأربعاء (29/3) بخلع ثيابه بالكامل وإيذاء نفسه بالسكين وسط الشارع.

وذكر مدونون وصفحات عبر موقع فيسبوك، أن دورية لميليشيات بشار الأسد المحلية المعروفة في الأوساط الموالية باسم “الجيش العربي السوري”، قدمت لسوق الشاب للخدمة الاحتياطية، فما كان منه إلا أن قام بـ “قطع عضوه الذكري” قائلاً إنه امرأة وليس رجل، تعبيراً منه عن رفضه الذهاب معهم، إلا أنهم اقتادوه رغم ذلك.

ولم يتسن لعكس السير التحقق من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

من جهتها، ذكرت صفحات ومواقع إخبارية موالية أن الشاب “مريض نفسي”، وهو طالب جامعي، يدعى رامي . ح، يبلغ من العمر 25 عاماً.

وقد تم إسعافه الشاب إلى مشفى الرازي بعد الذي فعله بنفسه، ولم تذكر المصادر الموالية التي تناقلت هذه المعلومات، ما إذا كان قد تسبب لنفسه بأذية مستديمة في المنطقة الحساسة أم لا.

عكس السير