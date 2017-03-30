خبراء يحذرون من غلي ماء الشاي مرتين

بحثا عن الطريقة المثالية لتحضير كوب لذيذ وصحي من #الشاي، حذر خبير بريطاني من خطر غلي الشاي أكثر من مرة قبل شربها.

وقال ويليام جورمان، رئيس رابطة الشاي والمشروبات البريطانية، إن غلي الماء لأكثر من مرة أمر خطير يضر بصحة الإنسان حيث أنه يتسبب في خفض نسبة الأوكسيجين والنيتروجين في الماء الذي يتم إعداد الشاي منه.

ونصح جورمان باستخدام الميكرويف لإعداد الشاي، قائلا عبر تصريح لصحيفة “تلغراف” البريطانية، إن الناس يلجأون لغلي الشاي مرة أخرى بعد أن يبرد لكن ذلك يجعل المشروب غير صحي ومن دون نكهة.

وأضاف بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ” إن أفضل حل لتسخين كوب الشاي هو وضعه في الميكروويف لمدة تتراوح بين 15 و20 ثانية فقط”، باعتبار هذه الطريقة لا تؤثر على معدلات الأوكسيجين والنيتروجين في الماء، كما أنها ستحفظ نكهة الشاي.

وبحسب الخبراء فإنه عند وضع الشاي في المايكرويف تتحرك الجزئيات لتصل إلى درجة حرارة معينة من دون أن تفقد النكهة.

وفضلا عن غلي الماء لمرة واحدة ينصح جورمان باستخدام نوعية جيدة من أوراق الشاي، ويقول إنه يمكن استخدام ملعقة واحدة أو كيس واحد من الشاي لكل كوب، بالإضافة إلى ضرورة تخزينه في وعاء محكم الغلق لا يمرر الهواء ويجب وضعه في درجة حرارة الغرفة.

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