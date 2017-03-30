دفن المغني الراحل جورج مايكل بجنازة خاصة في لندن بعد 3 أشهر من وفاته

قال مدير أعمال المغني البريطاني الراحل #جورج_مايكل، إن المغني الشهير دفن في #لندن امس الأربعاء، في جنازة خاصة بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاته يوم عيد الميلاد.

وكانت عدة سيارات فارهة وصلت مقبرة هايجيت في شمال لندن ثم غادرتها في وقت لاحق. وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن والدة مايكل دفنت هناك.

وولد مايكل في لندن عام 1963 باسم جورجيوس كرياكوس باناياتو وهو ابن لمهاجر قبرصي يوناني وأم انكليزية ، وأصبح واحداً من أشهر المغنين البريطانيين في التاريخ وبيعت من ألبوماته 115 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم بحلول وفاته.

وخلال مسيرته الفنية مع فريق وام ثم مشواره الفردي اشتهر مايكل بأغان مثل “ويك مي أب بيفور يو غو” و”لاست كريسماس” و”كيرلس ويسبر” و”فيث”. ( reuters )

عكس السير