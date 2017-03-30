رئيس رابطة الدوري الإسباني : تصريحات بيكيه ستخلق ” توتراً ” بين برشلونة و ريال مدريد

قال رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم #خافيير_تيباس انه يتعين على قلب دفاع #برشلونة جيرار بيكيه اختيار كلماته بعد انتقاد اللاعب الدولي المعامة التفضيلية التي يحظى بها ريال مدريد.

وقال تيباس ان تعليقات بيكيه بعد فوز اسبانيا على فرنسا 2صفر وديا الثلاثاء في باريس، ستخلق فقط “توترا” بين عملاقي الكرة الاسبانية.

وقال تيباس: “اعتقد انه ارتكب خطأ، لكن لا استطيع تحديد مدى فداحته”.

وكان بيكيه قال: “لن أعمل أبدا لدى ريال مدريد. لا أحب قيمهم، برغم صداقتي مع بعض لاعبيهم”.

وأثار بيكيه حالات التهرب من الضريبة لبعض زملائه مثل البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي، وزعم ان لاعبي ريال مدريد تجنبوا العقوبة في ظروف مماثلة.

واتهمت تسريبات “فوتبول ليكس” هداف ريال البرتغالي كريستيانو رونالدو باخفاء 150 مليون يورو في جنات ضريبية، وهو أمر نفاه أفضل لاعب في العالم لعام 2016.

ورد قلب دفاع ريال ومنتخب اسبانيا سيرخيو راموس: “بيكيه؟ ما يقوله لن يغير شيئا في ريال مدريد.. لن يأخذ ذلك الالقاب منا”. ( AFP )

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