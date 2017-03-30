ريال مدريد يبرم أكبر صفقة رعاية في إسبانيا

أكدت تقارير إسبانية محلية أن نادي #ريال_مدريد يستعد للتعاقد مع راعي جديد له على مستوى فريقي كرة القدم والسلة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن شركة “تيليفونيكا” للاتصالات ستكون واحدة من رعاة ريال مدريد خلال العامين المقبلين، مؤكدة أن الصفقة ستكون الأكبر من نوعها في إسبانيا.

ومن جانبه أكد “الملكي” عبر حسابه الإلكتروني الصفقة بين الطرفين وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً في ملعب النادي سانتياغو بيرنابيو، بحضور رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، وممثلين عن شركة “تيليفونيكا”.

يذكر أن الراعي الرئيسي لبطل أوروبا هي شركة طيران الإمارات، التي وقعت عقداً مع النادي “الملكي” ينتهي في موسم 2017-2018.

عكس السير