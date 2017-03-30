ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد إيسكو

بات اللاعب #إيسكو_آلاركون نجم خط وسط نادي #ريال_مدريد الإسباني، حديث وسائل الإعلام العالمية منذ الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد التقارير الأخيرة التي تحدثت عن سعي نادي برشلونة لخطف اللاعب من الغريم التقليدي ريال.

وراجت الكثير من التقارير في الأيام الماضية حول سعي نادي برشلونة للتعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد صيف عام 2018، وتشير العديد من التكهنات في أوساط الصحافة الكتالونية إلى رغبة برشلونة في ضم اللاعب بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق الملكي.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت أن إدارة النادي الملكي حسمت الأمر ونجحت في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2018 وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وسيقطع بالتالي الطريق أمام برشلونة لخطف اللاعب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من أسوار النادي الملكي بأن المسؤولين في ريال مدريد توصلوا بالفعل لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده، مشيرة إلى الريال سيضع قريبا حدا لكل الشائعات المتعلقة بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى الغريم التقليدي برشلونة.

وتكهنت الصحيفة المدريدية يأن يقدم النادي عرضا جديدًا للاعب لتمديد عقده مع المرينغي لست مواسم مقبلة براتب سنوي يقدر بـ 6 مليون يورو.

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