ريال مدريد يدرس مقاضاة بيكيه بسبب تصريحه المثير للجدل

أبدى نادي #ريال_مدريد الإسباني امتعاضه الشديد من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها بحقه #جيرارد_بيكيه مدافع الغريم التقليدي برشلونة، والتي شكك من خلالها في صحة تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان بيكيه قد أثار الجدل من جديد، بتشكيكه في صحة تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الحادي عشر، حيث أشار إلى أن الهدف الذي سجله راموس لريال مدريد في مرمى أتلتيكو مدريد بنهائي الأبطال الموسم الماضي جاء من تسلل واضح.

وقال بيكيه في هذا الصدد “استخدام الفيديو طالبنا به كثيرا، حيث يقع الحكام في الأخطاء، ولكن ذلك سيساعده، كم من المرات التي وقع علينا بها الضرر ونحن نشتكي”.

وأضاف “التشكيك في العودة أمام باريس سان جيرمان؟ لم يتحدث أي شخص عن الهدف الذي جاء من تسلل الذي سجله راموس في نهائي دوري الأبطال”.

هذه التصريحات المثيرة قد تدفع إدارة النادي الملكي للتصعيد ضد مدافع برشلونة بحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن الصحيفة المقربة من أسوار النادي الملكي، فإن الدوائر القانونية، في ريال مدريد بصدد تقييم تصريحات بيكيه، لتقرر ما إذا كانت ستسمح بمرورها، مرور الكرام، أم ستتخذ موقفًا قانونيا للدفاع عن شرف وكيان النادي.

وقالت الصحيفة المدريدية: “الحقيقة هي أن بيكيه وفلورنتينو بيريز (رئيس الريال)، يحافظان على العلاقة المحترمة بينهما، وسبق وأن اتفقا في مواقف مختلفة”.

وأضافت “لكن تصريحات بيكيه فاجأت إدارة النادي الملكي، كما أن بعض المسؤولين في النادي الأبيض يعتبرون أن هذه التصريحات تخطت الروح الرياضية، واحترام اللاعب لكيان منافس”.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن محامو النادي الملكي سيدرسون محتوى هذه التصريحات بعد الاستماع إليها جيدا، مشيرة إلى أن ريال مدريد على الأرجح سيؤجل البث في هذه المسألة.

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