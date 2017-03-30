” سامسونغ ” تخطط لإعادة طرح هاتفها ” نوت 7 ” بعد تعديله

تأمل شركة #سامسونغ بإعادة طرح هواتف نوت 7 في الأسواق وذلك بعد إجراء تعديلات عليها.

وكانت سامسونغ قد جمعت هواتف نوت 7 من الأسواق بسبب مشاكل في البطارية تسببت باشتعالها. وقالت الشركة إنه “في حال موافقة السلطات المحلية، فسنعمل على إعادة بيع 2.5 مليون من هواتف نوت 7 التي تم استدعاؤها مسبقاً”.

وطرحت الشركة طريقتين لإعادة تدوير الهواتف تتضمن فصل مكوناتها واسترجاع المعادن الثمينة منها وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، وواجهت سامسونغ ضغوطاً كبيرة من قبل منظمة “غرين بيس” للحفاظ على البيئة بسبب تلك المشكلة.

وواجهت الشركة العملاقة تحديات من قبل المنظمة التي تسعى لمعرفة خططها بشأن الأجهزة التي استدعتها، كما وقعت العديد من العرائض ضد سامسونغ، واقتحمت المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة، فضلاً المشاركة في مسيرات مناهضة للشركة العملاقة.

وقالت جود لي، الناشطة في منظمة غريب بيس، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية إنه “بينما نرحب بهذه الأخبار، فإن على سامسونغ أن تعلمنا وتكشف عن تفاصيل أكثر عما الذي تنوي عمله، وكذلك إبلاغنا عن كيفية تغييرها لنظامها الإنتاجي للتأكد من أن هذه المشكلة لن تتكرر مرة ثانية”.

وقالت سامسونغ إنها سوف تتعاون مع السلطات التنظيمية القانونية المختصة كما ستعمل على معرفة الطلب المحلي لتحديد الوقت المناسب لإعادة طرح هذه الهواتف التي تم تجديدها للبيع.

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