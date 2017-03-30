” سامسونغ ” تكشف عن شاشة سينما جديدة تدعم ” HDR و 4K “

كشفت شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن منتجها الجديد المسمى “شاشة السينما” Cinema Screen، وهي شاشة عرض كبيرة مصممة خصيصاً للمسارح و #السينما، بحيث أنها توفر جودة صورة غير مسبوقة وتعرض الأفلام والمحتوى الفيديوي الآخر على الشاشة بأعلى قدر من الدقة والحيوية.

وتعرف الشركة الكورية بتصنيعها للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وأجهزة المنزل الذكية الاخرى، إلا انها تهدف عبر أحدث منتجاتها للدخول إلى صناعة السينما عن طريق توفيرها لأول شاشة عرض بتقنية LED عالية الديناميكية ذات الحجم المسرحي.

ويأتي الكشف عن المنتج الجديد عبر استعماله ضمن دور العرض فى فندق وكازينو ذا اورليانز فى لاس فيغاس وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، حيث يتزامن العرض مع مؤتمر CinemaCon 2017، والذي يعد أكبر تجمع للصناعة العالمية للمسرح بالصور المتحركة بحضور أكثر من 80 دولة.

وقد صممت الشاشة خصيصاً لتجربة الأفلام الحديثة، حيث تتوافق تكنولوجيا العرض الجديدة بسهولة مع أبعاد المسرح الحديث، وتوفر جودة صورة رائعة بدقة 4K أي 4096× 2160 بيكسل، بالإضافة إلى ذلك فإن الشاشة تتخطى معايير DCI للموثوقية والأداء الفني والجودة في السينما الرقمية.

وتمتلك شاشة السينما البالغ طولها 34 قدم القدرة على تقديم مستويات سطوع أعلى تقريباً بمقدار 10 مرات من أجهزة العرض السينمائية التقليدية عبر تقنية HDR، ويعود ذلك إلى تقنية LED الليد المضاء بشكل مباشر التي تعمل ضمن الشاشة.

وينبغي على المسارح ودور السينما في ظل ازيداد شعبية أنظمة الترفيه المتطورة ومنصات البث الفيديوي المباشر أن تعمل على إعادة التفكير في كيفية جعل نفسها وجهة محببة للمشاهدين لتجربة تقنيات لا تضاهى ولا يمكن للمستهلكين أن يجدوها في أي مكان آخر.

وأشارت الشركة على لسان سانغ كيم نائب رئيس سامسونج أمريكا للالكترونيات “إن تقنية شاشة السينما الجديدة توفر صورة أكثر قوة وذات جودة عالية بالنسبة لشاشة عرض كبيرة من هذا الحجم، مما يخلق بيئة يشعر فيها المشاهد وكأنه جزء لا يتجزء من كل مشهد يجري عرضه”.

وأكملت شاشة السينما حديثاً اختبار التوفق في جامعة كيو في طوكيو، إلا انها ما تزال تنتظر عملية إصدار شهادة DCI، بحيث يمكن في المستقبل القريب رؤيتها ضمن العديد من دور السينما في جميع انحاء العالم.

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