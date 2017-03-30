سانشيز ينفي نيته الرحيل عن آرسنال

قال لاعب #آرسنال الإنكليزي، التشيلي #أليكسيس_سانشيز، إنه يريد الانتقال لفريق لديه عقلية الفوز، في الوقت الذي أشار فيه إلى نيته إكمال عقده مع ناديه اللندني.

وأكد سانشيز، الذي سجل هدفاً في انتصار تشيلي على فنزويلا بثلاثية الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا: “أنا سعيد في لندن وأتمنى إنهاء عقدي هناك.. أحب البقاء في مدينة واحدة، مع فريق يمتلك عقلية الفوز، ويريد أن يفوز بألقاب كبيرة”.

واختير سانشيز أفضل لاعب في الجولة الـ14 من عمر التصفيات القارية اللاتينية، والتي استعادت فيها تشيلي المركز الرابع مجدداً برصيد 23 نقطة، والتي تمنحها بطاقة العبور مباشرة للمونديال الروسي، على الرغم من إهداره لركلة جزاء في الشوط الثاني.

وكانت الصحف البريطانية تحدثت في الآونة الأخيرة عن رغبة لاعب برشلونة الإسباني السابق في الرحيل عن “الغانرز” بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب غياب الطموح، كما يقول، داخل الفريق من أجل المنافسة على الألقاب.

ويمتد عقد سانشيز (29 عاماً) مع الآرسنال حتى صيف 2019، في الوقت الذي عادل فيه رقم الهداف التاريخي لـ”لاروخا” برصيد 37 هدفاً دولياً.

وقال سانشيز في هذا الصدد خلال تواجده في حدث نظمته إحدى شركات الهواتف المحمولة: “كان هدفاً مهماً للغاية بالنسبة لي.. الآن أتقاسم صادرة هدافي المنتخب مع سالاس.. هذا يسعدني كثيراً.. عمري 28 عاماً وما زال أمامي الكثير لأقدمه.. أنا لاعب يهتم بنفسه لأقصى درجة”.

ويستعد سانشيز للعودة إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل الاستعداد مع فريقه لاستقبال مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في الجولة 30 من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ( EFE )

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