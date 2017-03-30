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صحيفة فرنسية : إيران تحصل على 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية و 5 آلاف هكتار لتخزين المواد النفطية في سوريا

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

صحيفة فرنسية : إيران تحصل على 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية و 5 آلاف هكتار لتخزين المواد النفطية في سوريا ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. عليرضا،دمشق
    مارس 30, 2017 , 7:05 م في 7:05 م

    اهلًا وسهلا،خوش اومديد.

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  2. مستغرب
    مارس 30, 2017 , 7:09 م في 7:09 م

    احتلال ايراني

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  3. هل ترك شيئا ولم يبعه
    مارس 30, 2017 , 7:14 م في 7:14 م

    هذا المعتوه الذي اصبح رئيسا بسبب الحكم الاجرامي الطائفي في سوريا والذي لم يكن له الا هم واحد هو سرقة سوريا والتحكم برقاب العباد والبلاد والهيمنة على سوريا فهو مستعد لبيع حتى (!!!!) من اجل البقاء فما الغريب في عملية البيع الحقيرة هذه

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