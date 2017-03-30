طائرات بشار الأسد تقصف ريف حماة بالغازات السامة ( صور )

شنّت مروحيات بشار الأسد هجوماً بـ”غاز الكلور” على مناطق بريف حماة، طال تأثيره حوالي 100 مدني.

وأكّد محمد علوان أحد الأطباء بريف حماة، لوكالة أنباء الأناضول، أن مروحيات عسكرية تابعة للنظام استهدف بلدة “اللطامنة” وقرية “زوار” ببراميل متفجرة مزودة بغاز الكلور.

وأوضح علوان، أن تأثير غاز الكلور طال حوالي 100 مدنياً في البلدة والقرية الخاضعتين لسيطرة المعارضة السورية بحماة.

وأضاف: “هناك أعراض مثل القيء والدوخة وعدم وضوح الرؤية وضيق في التنفس لدى المصابين جراء الهجوم، وحالة البعض حرجة للغاية”.

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