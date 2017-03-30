طبيب مصري يلتقط صورة ” سيلفي ” بغرفة الولادة !

من جديد عادت ظاهرة التقاط السيلفي داخل غرفة العمليات من جانب بعض الأطباء ويظهر في الخلفية المريضة ويتم نشر الصور على فيسبوك.

و نشر طبيب مصري في مستشفى الجلاء للولادة بـ#القاهرة سيلفي له، وهو يرتدي زيا رياضيا بجوار زملائه الأطباء عقب انتهاء عملية ولادة قيصرية؛ وظهرت في الخلفية صورة المريضة وبطنها مفتوح؛ ثم قام بنشر الصور على صفحته على مواقع التواصل؛ وعقب تداولها اكتشف وجود المريضة فقام بإزالتها على الفور.

المسؤولون بالمستشفى بدؤوا تحقيقاً في الواقعة وفق ما اوردت قناة العربية ؛ خاصة أن الطبيب نشر صورة قبل ذلك، وهو يقوم بإخراج جنين من بطن أمه، من دون مراعاة لآداب وأخلاقيات مهنة الطب .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أوقفت طبيباً في محافظة البحيرة في نوفمبر الماضي في واقعة مماثلة؛ حيث التقط سيلفي له مع زملائه أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة، فظهرت عورتها في خلفية الصورة، ونشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” من دون أن ينتبه لما ظهر في الخلفية.

وقرر وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتور علاء عثمان إحالة الطبيب للتحقيق، فيما قررت النيابة الإدارية مجازاته بإيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق، ومنعه من دخول غرفة العمليات لمدة 3 شهور، وكذلك إيقاف الأطباء المشاركين معه في الواقعة.

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