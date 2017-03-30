عبد الباري عطوان : هذه هي كلمة السر في القمة العربية التي احتضنتها الأردن ( فيديو )

\u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0628\u0627\u0631\u064a \u0639\u0637\u0648\u0627\u0646:\u0647\u0630\u0647 \u0647\u064a \u0643\u0644\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0631 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0642\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u0627\u062d\u062a\u0636\u0646\u062a\u0647\u0627 \u0627\u0644\u0623\u0631\u062f\u0646(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
راح أترجم شو حكى عبد الباري:
الخليجي أعطى للمصري روز مشان يصير سني، عبفتاح ما كذب خبر.
خلاصة الحكي بالنسبة للسوريين الغارات الاسرائيلية احسن من كل هالزبالة الميتين جنب البحر الميت.
ملاحظة. سلامتك جينيرال (هيفا، ميريام، حسن، بشار، علي الديك)