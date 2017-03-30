غياب التركي اردا توران عن برشلونة 3 أسابيع بسبب إصابة عضلية

اعلن نادي #برشلونة، بطل الدوري الاسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، ان لاعب وسطه التركي #اردا_توران سيغيب “ثلاثة اسابيع تقريبا” بسبب اصابة عضلية، وقد لا يشارك في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ضد يوفنتوس الايطالي.

وساهم توران (30 عاما) في فوز تركيا على فنلندا (2-صفر) الجمعة ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، لكنه بدا متعبا، ولم يستطع المشاركة في المباراة الدولية الودية ضد مولدافيا الاثنين الماضي.

واوضح النادي الكاتالوني ان الفحوص اكدت “اصابته بتمزق عضلي في الحالبين”.

وسيغيب توران عن مباراة برشلونة ثاني الترتيب الحالي (63 نقطة) مع غرناطة الاحد المقبل ، وعن القمة مع اشبيلية الثالث (57 نقطة) الاربعاء القادم في الدوري المحلي، وربما عن ذهاب ربع نهائي المسابقة الاوروبية ضد فريق “السيدة العجوز” في 11 نيسان/ابريل في تورينو. ( AFP )

عكس السير