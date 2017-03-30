مخترع الـ ” أندرويد ” يخطط للعودة إلى سوق الهواتف بشركة منافسة

قرر مخترع الـ#أندرويد العودة إلى سوق #الهواتف_الذكية، ويعتقد أن جهازه الجديد قد يكون منافسا لمنتجات #آبل و #غوغل.

وكشف أندي روبن، عن هاتفه الجديد الصغير للغاية، حيث قيل في وقت سابق من هذا العام، أنه عين أكثر من 40 شخصا في شركته الجديدة واسمها “Essential”، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.

ويهدف روبن إلى بناء نظام تكنولوجي يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، بما في ذلك الهواتف والأجهزة المنزلية الذكية ومتاجر التطبيقات.

وكشف بحث أجري في لينكدإن، عن العديد من الموظفين المنضمين للشركة الجديدة، بما في ذلك، نيكزلز دي ماسي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة، غلو موبايل.

وقام روبن بتوظيف، أندي فوشيه، من شركة ماجيك ليب، المدعومة من قبل غوغل في صناعة نظارات الواقع الافتراضي المطورة.

وذكرت بلومبرغ، أن شركة “Essential” ستنتج مجموعة من المنتجات المنزلية، كما ناقش روبن خططه المستقبلية بتصميم الهواتف مع مدراء Sprint التنفيذيين في معرض CES الأخير.

وسُجلت شركة روبن لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، وأُدرجت الهواتف الذكية وبرامج تشغيل الكمبيوتر للهواتف النقالة وغير ذلك، بين الخدمات المقدمة.

وذكرت التقارير أن مخترع الأندرويد يهدف إلى إطلاق الهاتف للبيع في منتصف هذا العام، بسعر مقارب لثمن هاتف آيفون 7 (649 دولار) وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويعتقد روبن أن الذكاء الاصطناعي يعتبر التغيير الكبير المقبل لمنتجات الصناعة التكنولوجية، وقد يدعم كل الأجهزة الذكية تقريبا.

وفي حين أن ادعاءات السيد روبن قد تبدو نظرية حاليا، فإن صندوق الاستثمار Playground Global التابع له، يستثمر نحو 300 مليون دولار في الشركات التي تحاول جعل مستقبل الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة.

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