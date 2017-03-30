مستشارة ألمانيا : سوريا لا يمكن إحالتها إلى دول أخرى مثل تركيا و الأردن و لبنان

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى وحدة أوروبا والاتحاد الأوروبي وإلى تحمل المزيد من المسؤولية الإنسانية بعد تقديم بريطانيا طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي رسمياً.

وقالت ميركل الخميس خلال لقاء مع حزب الشعب الأوروبي في مالطا: “مصيرنا يتحدد مرة واحدة فيما يتعلق بالطريقة التي نتعامل من خلالها مع الدول المجاورة لنا في إطار قيمنا، والطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض، وفيما إذا ما كنا حقا نشكل وحدة أم لا”.

وأكدت المستشارة أنه يمكن لأوروبا بشكل مشترك القيام بأشياء أكبر مما يمكن لكل دولة القيام بها لنفسها على حدة.

وأشارت ميركل إلى أنه تم ارتكاب أخطاء في الاتحاد الأوروبي أيضا، وقالت: “لم نفكر على نحو كاف بشأن الحدود الخارجية وبشأن جوارنا”، مؤكدة أن أوروبا لديها مسؤولية إنسانية.

وقالت إن سوريا لا يمكن إحالتها إلى دول أخرى مثل تركيا والأردن ولبنان.

وأكدت أن اتفاق اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كان صائباً، وقالت: “تركيا قامت بالكثير لأجل ثلاثة ملايين لاجئ – على الرغم من كل الانتقادات الذي نواجهها منها هذه الأيام- ودعمتها أوروبا في ذلك على نحو صائب”.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية أيضاً مؤخراً بالنازية والفاشية، على خلفية إلغاء فعاليات كان مقررا أن يظهر بها ساسة أتراك في ألمانيا من أجل الترويج لتعديل دستوري تسعى إليه الحكومة في تركيا. (DPA)

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